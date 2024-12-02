Количество уроков может уменьшиться в школах России

Депутаты Госдумы предлагают пересмотреть подходы к образованию и снизить нагрузку на учеников посредством уменьшения количества уроков. В комитете по просвещению считают, что действующая программа не учитывает физическое и эмоциональное благополучие школьников.

Ранее в нижней палате уже отмечали, что 70–80% детей в среднем проводят за учебой по 8–10 часов в день. Таким образом, у них не остается времени для занятий спортом и искусством. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.