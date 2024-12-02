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02 декабря, 07:30

Общество

Количество уроков может уменьшиться в школах России

Количество уроков может уменьшиться в школах России

12 образовательных комплексов планируется возвести в ТиНАО

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Депутаты Госдумы предлагают пересмотреть подходы к образованию и снизить нагрузку на учеников посредством уменьшения количества уроков. В комитете по просвещению считают, что действующая программа не учитывает физическое и эмоциональное благополучие школьников.

Ранее в нижней палате уже отмечали, что 70–80% детей в среднем проводят за учебой по 8–10 часов в день. Таким образом, у них не остается времени для занятий спортом и искусством. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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