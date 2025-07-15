Собянин: до 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов

В Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов до 2027 года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в городе появятся два велопешеходных моста в Мнёвниковской пойме. Первый свяжет ее с Островной улицей в Крылатском, еще один станет частью единого прогулочного маршрута до парка "Фили".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.