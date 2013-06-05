Христиане внесли большой вклад в арабо-исламскую цивилизацию

5 июня в пресс-центре РИА Новости прошла лекция "Сирия: колыбель христианства в пламени войны".

В наши дни три предстоятеля христианских церквей имеют резиденции в Дамаске - это греко-православная, греко-каталическая и сиро-яковитская церкви. Сирийский политический режим - последний истинный представитель светско-арабского национализма, концепция которого разработана христианами. Христиане сыграли огромную роль в формировании арабо-исламской цивилизации и внесли большой вклад в развитие архитектуры, философии и других наук. Об этом на лекции рассказал член Совета Российского императорского православного общества, сопредседатель Российского комитета солидарности с народом Сирии Олег Фомин.