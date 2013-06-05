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Новости

05 июня 2013, 18:36

События

Христиане внесли большой вклад в арабо-исламскую цивилизацию

Христиане внесли большой вклад в арабо-исламскую цивилизацию

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5 июня в пресс-центре РИА Новости прошла лекция "Сирия: колыбель христианства в пламени войны".

В наши дни три предстоятеля христианских церквей имеют резиденции в Дамаске - это греко-православная, греко-каталическая и сиро-яковитская церкви. Сирийский политический режим - последний истинный представитель светско-арабского национализма, концепция которого разработана христианами. Христиане сыграли огромную роль в формировании арабо-исламской цивилизации и внесли большой вклад в развитие архитектуры, философии и других наук. Об этом на лекции рассказал член Совета Российского императорского православного общества, сопредседатель Российского комитета солидарности с народом Сирии Олег Фомин.
Сюжет: Мослекторий.рф: у нас много хороших лекций
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