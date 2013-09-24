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Новости

24 сентября 2013, 22:15

Происшествия

В Новой Москве спасатели отчистили поселок Крекшино от "клея"

В Новой Москве спасатели отчистили поселок Крекшино от "клея"

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В минувшую пятницу, 21 сентября в поселке Крекшино в Новой Москве произошла авария. Из автоцистерны вылилось почти 6 тонн химического вещества. Оно смешалось с дождем и разлилось до населенного пункта. Почти за двое суток спасатели убрали более 300 кубометров вещества. Однако, есть вероятность, что оно все же впиталось в землю и могло дойти до грунтовых вод. Специалисты сообщили, что вылившееся субстанция - аналог клея ПВА. Для людей и животных опасности она не представляет.
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