В Новой Москве спасатели отчистили поселок Крекшино от "клея"

В минувшую пятницу, 21 сентября в поселке Крекшино в Новой Москве произошла авария. Из автоцистерны вылилось почти 6 тонн химического вещества. Оно смешалось с дождем и разлилось до населенного пункта. Почти за двое суток спасатели убрали более 300 кубометров вещества. Однако, есть вероятность, что оно все же впиталось в землю и могло дойти до грунтовых вод. Специалисты сообщили, что вылившееся субстанция - аналог клея ПВА. Для людей и животных опасности она не представляет.