Сборная России проигрывает команде Канады в финале ЧМ

За несколько минут до конца первого периода заброшена первая шайба финала чемпионата мира по хоккею. От канадцев в ворота российской сборной. В эти минуты перерыв и наши болельщики ждут реванша.

Две хоккейные державы встречаются впервые в финале первенства за последние 6 лет. По расчетам букмекеров ставок больше на победу канадцев. Но российские фанаты не сомневаются - сегодня верхнюю ступень пьедестала займут наши хоккеисты.