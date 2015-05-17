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Новости

17 мая 2015, 21:30

Спорт

Сборная России проигрывает команде Канады в финале ЧМ

Сборная России проигрывает команде Канады в финале ЧМ

Начинается матч между сборными России и Канады

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За несколько минут до конца первого периода заброшена первая шайба финала чемпионата мира по хоккею. От канадцев в ворота российской сборной. В эти минуты перерыв и наши болельщики ждут реванша.

Две хоккейные державы встречаются впервые в финале первенства за последние 6 лет. По расчетам букмекеров ставок больше на победу канадцев. Но российские фанаты не сомневаются - сегодня верхнюю ступень пьедестала займут наши хоккеисты.
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