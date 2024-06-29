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Новости

29 июня, 11:15

Город

Более 50 артистов работали на столичном выпускном в Парке Горького

Более 50 артистов работали на столичном выпускном в Парке Горького

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Московские одиннадцатиклассники отпраздновали выпускной в ночь на 29 июня. В Парке Горького собрались более 40 тысяч юношей и девушек, чтобы проститься со школой.

Для выпускников работали более 50 артистов и музыкальных групп. Тех, кто выступал на сцене, выбирали сами ребята с помощью онлайн-голосования.

В 2024 году темой выпускного стали безграничные возможности Москвы для молодежи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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