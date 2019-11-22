Как в столице работают комплексы фотовидеофиксации

Аварии со смертельным исходом в столице чаще всего происходят из-за превышения скорости. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения.

На московских дорогах за скоростным режимом следят комплексы фотовидеофиксации. Они в автоматическом режиме распознают движущийся объект и регистрационный знак. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.