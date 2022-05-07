В Москве заработал Центр управления комплекса городского хозяйства. Впервые под одной крышей собрали десятки различных структур, которые отвечают за качество и надежность работы всех коммунальных сетей – от подачи электричества до газоснабжения.

Операторы экстренных служб теперь тоже работают в центре. Подробнее о том, как организован процесс работы, – в эфире телеканала Москва 24.