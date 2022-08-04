Новостройку по программе реновации на месте ТЦ "Горбушкин двор" построят в 2025 году

Новостройку по программе реновации, которую возведут на месте ТЦ "Горбушкин двор", планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Проект жилого дома уже находится в разработке, а точная дата сноса торгового центра пока неизвестна.

Новостройка войдет в состав жилого квартала, который появится на месте промзоны "Западный порт". Территория завода мешает связать общественные зоны вдоль Кутузовского проспекта. Сейчас общая площадь торгового центра составляет 65 000 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

