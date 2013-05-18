В субботу в Москве встречают молодежную сборную по футболу. Толпы поклонников приехали в московский аэропорт, чтобы приветствовать новых Чемпионов Европы. Юниоры возвращаются из Словакии, где проходили соревнования.

Для российских молодежной команды это первое золото за семь лет. В решающем матче футболисты обыграли итальянцев в серии пенальти. В основном составе нашей сборной большинство спортсменов - из московских клубов.Победа гарантировала юношеской сборной участие в Чемпионате мира. Он пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17-го октября по 8-е ноября.