22 января в Москве откроется фестиваль "Первозданная Россия". На нем любой желающий сможет поближе познакомиться с природой нашей страны. Посетители пообщаются с руководителями заповедников и национальных парков и известными путешественниками, а также фотографами и режиссерами, снимающими природу. Они проведут лекции и мастер-классы, передает телеканал "Москва 24".

Одной из главных тем фестиваля станет сохранения редчайшего хищника – амурского тигра. Дети под руководством профессиональных аниматоров создадут мультфильм о дружбе тигра Амура и козла Тимура.