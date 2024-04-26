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26 апреля, 20:00

Экономика

Конференция по интеллектуальной собственности проходит в технопарке "Сколково"

Конференция по интеллектуальной собственности проходит в технопарке "Сколково"

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В технопарке "Сколково" организовали международную конференцию по интеллектуальной собственности. В ней участвуют представители бизнеса и власти, а также делегаты от патентных ведомств стран БРИКС.

Ключевой стала тема достижения технологического суверенитета. Эксперты обсуждают проблемы интеллектуального права, креативной экономики и государственной политики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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