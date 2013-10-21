Закон об электронных паспортах представили на общественное обсуждение

Началось общественное обсуждение нового закона об электронных паспортах, которые будут выдавать с 2015 года. Известно, что они могут содержать данные об отпечатках пальцев. В окончательном редакции документа говорится, что дактилоскопические сведения будут вносить в паспорта только с согласия владельцев. Также по желанию можно будет записать на электронный носитель ИНН. Личные данные, в том числе номер свидетельства пенсионного страхования и электронная подпись останутся обязательными.

Выдавать пластиковые удостоверения планируют с самого рождения, но карточки младенцам можно будет оформлять и без фотографии. Решение за родителями или опекунами.

Срок действия привычных бумажных паспортов установлен до 2030 года.