Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

21 октября 2013, 12:22

Закон об электронных паспортах представили на общественное обсуждение

документы Елена Силуянова новости отпечатки пальцев электронные паспорта

Началось общественное обсуждение нового закона об электронных паспортах, которые будут выдавать с 2015 года. Известно, что они могут содержать данные об отпечатках пальцев. В окончательном редакции документа говорится, что дактилоскопические сведения будут вносить в паспорта только с согласия владельцев. Также по желанию можно будет записать на электронный носитель ИНН. Личные данные, в том числе номер свидетельства пенсионного страхования и электронная подпись останутся обязательными.

Выдавать пластиковые удостоверения планируют с самого рождения, но карточки младенцам можно будет оформлять и без фотографии. Решение за родителями или опекунами.

Срок действия привычных бумажных паспортов установлен до 2030 года.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать