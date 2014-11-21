Изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

Вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Нововведения касаются в первую очередь отношений водителя и пешехода. Постановление опубликовано на сайте российского правительства. Например, формулировка "пешеходный переход" теперь распространяется на место пересечения трамвайных путей, а на нерегулируемом перекрестке отныне запрещен обгон. Также, выходя на дорогу за пределами населенных пунктов ночью, пешеход обязан иметь на одежде светоотражающие элементы. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".