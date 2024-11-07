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07 ноября, 14:00

Безопасность

Финансовая грамотность. Лжеброкеры

Финансовая грамотность. Лжеброкеры

Финансовая грамотность. Как не стать дроппером

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Кот Бублик рассказал о том, как распознать лжеброкера. Первый признак – они действуют на основании фальшивых лицензий Банка России или вовсе без них. Кроме того, эти злоумышленники гарантируют сверхвысокую доходность и не предупреждают о рисках.

Вдобавок к этому, лжеброкеры зачастую предлагают вложиться в проект, принцип работы которого не до конца понятен или намеренно усложнен. Еще недобросовестные брокеры могут предлагать перевести финансовые средства на счета физлиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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