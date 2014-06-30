На Поклонной горе открывается "Шатер Рамадана"

В понедельник, 30 июня, на Поклонной горе открывается традиционный "Шатер Рамадана", посвященный мусульманскому посту. Здесь москвичи смогут познакомиться с восточной культурой, а также принять участие в так называемых трапезах разговения, которые проходят после захода солнца.

Свою кухню, музыку и национальные костюмы представят 15 республик России, сообщает телеканал "Москва 24". Ожидается большой наплыв гостей, а это значит, что в районе Минской улице возможны серьезные затруднения.