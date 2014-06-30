Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня 2014, 19:15

На Поклонной горе открывается "Шатер Рамадана"

На Поклонной горе открывается "Шатер Рамадана"

Московской полиции вручили новое знамя МВД

Москвичам показали самый большой в мире российский флаг

Московский фестиваль прессы проходит на Поклонной горе 12 июня

Самый большой флаг России представят на Поклонной горе 12 июня

На Поклонной горе возведут памятник героям Первой мировой войны

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходят на Поклонной горе

На Поклонной горе состоялся марш "Бессмертный полк"

На Поклонной горе прошел конный парад

Одной из центральных площадок праздника 9 мая стала Поклонная гора

В понедельник, 30 июня, на Поклонной горе открывается традиционный "Шатер Рамадана", посвященный мусульманскому посту. Здесь москвичи смогут познакомиться с восточной культурой, а также принять участие в так называемых трапезах разговения, которые проходят после захода солнца.

Свою кухню, музыку и национальные костюмы представят 15 республик России, сообщает телеканал "Москва 24". Ожидается большой наплыв гостей, а это значит, что в районе Минской улице возможны серьезные затруднения.
Поклонная гора Иван Базанов новости мусульманские посты шатры Шатер Рамадана
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика