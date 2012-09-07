В Москве проверят подозрительные камеры ГИБДД

В Москве проверят камеры ГИБДД, которые все чаще стали показывать неправильную скорость автомобилей. С такой просьбой депутаты Госдумы обратились в Минпромторг.

Из-за некорректной работы приборов видеофиксации "Стрелка" автомобилистам зачастую приходят несправедливые "письма счастья": в них указываются такие скорости, которые оштрафованное авто просто не может развить. Депутат Вячеслав Лысаков считает, что при поставке комплексов могли использоваться коррупционные схемы. В своем обращении в Минпромторг он требует проверить, законно ли получили сертификаты производители видеокамер. Лысаков хочет добиться от правительства пересмотра результатов конкурса на поставку камер.

Производители "Стрелки" все обвинения полностью отвергают.