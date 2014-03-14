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14 марта 2014, 16:15

Актер Валентин Гафт доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

Актер Валентин Гафт доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

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Валентин Гафт в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов. Артисту стало плохо в пятницу утром, ему вызвали "скорую", передает телеканал "Москва 24".

В больнице актеру экстренно провели эндоскопическую операцию, она прошла успешно. Сейчас Гафт в сознании. Театр "Современник" отменил спектакль "Заяц. Love story", где играет артист.
Елена Силуянова новости Георгий Голухов реанимация Валентин Гафт Боткинская больница
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