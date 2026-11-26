Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Очаково-Матвеевском открыли новую школу на 1 тысячу учеников, сообщил Сергей Собянин. Школу построили за 16 месяцев благодаря уникальным технологиям, которые сочетают сборный и монолитный железобетон. Необычный дизайн подчеркивает инженерный профиль школы. Строители даже установили там настоящий "Механизм Голдберга".

"Градостроительный комплекс продолжает масштабную работу по возвращению набережных москвичам. Это очень важный для города проект, который позволяет интегрировать бывшие промышленные и неухоженные территории в современную инфраструктуру. Сейчас мы продолжаем благоустройство нового участка набережной Марка Шагала протяженностью 1,2 километра – от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Его готовность превысила 50%", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Продолжается строительство станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро – уже завершена разработка котлована. Готовность монолитных конструкций подземной части станционного комплекса – 90%.