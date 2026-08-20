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20 августа, 12:00

Общество

Минпросвещения назвало самые популярные специальности в российских колледжах

Минпросвещения назвало самые популярные специальности в российских колледжах

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Самыми популярными направлениями в российских колледжах стали сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением и лечебное дело. Об этом рассказали в Минпросвещения.

Основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования завершился в августе. Заявления подали более 3,7 миллиона абитуриентов. В среднем на одно бюджетное место пришлось 3,2 заявления.

В Москве число желающих учиться в колледжах выросло на 40%. Чаще всего в столице поступали на специальности программиста, медсестры и педагога начальных классов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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