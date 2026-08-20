Москвичи стали возить машины в Белоруссию для заправки

Москвичи начали пользоваться так называемыми заправочными турами в Белоруссию. Автомобили перевозят на автовозах до Минска или ближайших заправок, где их заправляют, после чего возвращают обратно. Такая поездка занимает около суток.

При этом стоимость топлива в Белоруссии выше, чем цена 95-го бензина на московских заправках, а дорога до Минска может стоить не менее 10 тысяч рублей в одну сторону.

В белорусской топливной сети сообщили, что бензина достаточно, ограничений по объему заправки нет, а ажиотажа со стороны россиян не наблюдается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.