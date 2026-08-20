Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Также приняты нормативные документы, разрешающие выпуск топлива более низкого экологического класса, включая "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".

По словам Новака, правительство ежедневно мониторит ситуацию вместе с нефтяными компаниями и регионами. При необходимости потоки топлива дополнительно перенаправляют. После выхода ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонта ситуация с топливом должна значительно улучшиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.