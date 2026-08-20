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20 августа, 08:00

Туризм

Россияне стали чаще ездить в другие страны ради концертов

Россияне стали чаще ездить в другие страны ради концертов

Самой посещаемой страной ближнего зарубежья среди россиян стала Белоруссия

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Концерты становятся причиной поездок россиян в другие города и страны. Туристы все чаще подстраивают отпуск под выступления любимых артистов и выбирают музыкальные туры продолжительностью в среднем 5–7 дней.

Туристические компании включают в стоимость проживание, питание, культурную и развлекательную программу и билеты на концерт. Авиабилеты туристы обычно приобретают самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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