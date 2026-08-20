20 августа, 08:00Туризм
Россияне стали чаще ездить в другие страны ради концертов
Концерты становятся причиной поездок россиян в другие города и страны. Туристы все чаще подстраивают отпуск под выступления любимых артистов и выбирают музыкальные туры продолжительностью в среднем 5–7 дней.
Туристические компании включают в стоимость проживание, питание, культурную и развлекательную программу и билеты на концерт. Авиабилеты туристы обычно приобретают самостоятельно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.