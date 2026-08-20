Сроки поставок импортного автомобильного масла в Россию выросли до 2 недель

Сроки поставок автомобильного масла в Россию выросли с 2 дней до 2 недель. В основном это касается импортной продукции. При этом большинство популярных брендов есть в наличии, а задержки отдельных позиций связаны с логистикой.

При выборе масла специалисты рекомендуют ориентироваться не на страну производства, а на вязкость, допуск производителя и соответствие необходимым стандартам. Российские бренды также имеют одобрения зарубежных автопроизводителей и сертификаты международных организаций.

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