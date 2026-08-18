Путеводитель "Карта вкусов" поможет найти место для завтрака или ужина в парках Москвы. Цифровая гастрономическая карта объединяет около 70 кафе и ресторанов, от киосков с напитками и десертами до заведений с кухнями разных стран.

Все точки распределены по категориям, среди которых "От прошлого к настоящему", "С видом на парк", "Кухни народов мира" и "Трендовые места". В путеводитель вошли заведения в крупных парках и прибрежных зонах, в том числе в "Сокольниках", Парке Горького и "Воронцово".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.