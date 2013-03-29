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29 марта 2013, 06:20

Россия ограничила ввоз охлажденного мяса из Испании и Нидерландов

Россия ограничила ввоз охлажденного мяса из Испании и Нидерландов

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С сегодняшнего дня в России вводится ограничение на импорт охлажденной свинины, говядины и мяса птицы из Испании и Нидерландов. Такое решение принято в связи с отсутствием необходимых мер по обеспечению безопасности при экспорте продукции со стороны ветеринарных органов этих стран.

Однако это не приведет к дефициту или росту цен на мясную продукцию в России, считают специалисты. Дело в том, что поставки сейчас осуществляются из разных стран Европы, Америки, а также из Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, около 70% говядины и свинины - поставляют отечественные производители.
Наиль Губаев новости мясо Нидерланды
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