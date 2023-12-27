"Мой район. Обратная связь": ремонт дома 1953 года закончили на 2-й Филевской улице

Капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле завершили в столице. Здание, построенное в 1953 году, находится по адресу 2-я Филевская улица, дом 7, корпус 7.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад дома и заменили инженерные системы. Сперва они расчистили и промыли стены, а затем нанесли на места намокания антигрибковый состав.

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