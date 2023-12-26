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26 декабря, 10:35

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы

"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы

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На северо-западе столицы провели капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы. Он связывает жилые кварталы на разных берегах. По этому мосту жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.

Специалисты комплекса городского хозяйства восстановили конструкции металлического пролетного строения моста и отремонтировали его железобетонные опоры. Они также заменили конструкции лестничных сходов и перила, а еще уложили прочное асфальтобетонное покрытие.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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