"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы

На северо-западе столицы провели капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы. Он связывает жилые кварталы на разных берегах. По этому мосту жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.

Специалисты комплекса городского хозяйства восстановили конструкции металлического пролетного строения моста и отремонтировали его железобетонные опоры. Они также заменили конструкции лестничных сходов и перила, а еще уложили прочное асфальтобетонное покрытие.

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