"Мой район. Обратная связь": фасад дома на Окской улице отремонтировали в Москве

В столице завершился капитальный ремонт фасада дома на Окской улице. Девятиэтажное панельное здание построили в 1966 году по типовому проекту.

Специалисты привели в порядок фасад дома по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Кроме того, отремонтировали внутренние и наружные откосы и обновили плитку цоколя. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".