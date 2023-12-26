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26 декабря, 06:25

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"Мой район. Обратная связь": фасад дома на Окской улице отремонтировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": фасад дома на Окской улице отремонтировали в Москве

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В столице завершился капитальный ремонт фасада дома на Окской улице. Девятиэтажное панельное здание построили в 1966 году по типовому проекту.

Специалисты привели в порядок фасад дома по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Кроме того, отремонтировали внутренние и наружные откосы и обновили плитку цоколя. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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