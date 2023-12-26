"Мой район. Обратная связь": реставрация доходного дома на улице Забелина

Доходному дому на улице Забелина в Москве вернули исторический облик. Здание возвели в 1900 году в стиле эклектики с элементами модерна.

Реставраторам удалось восстановить изначальную планировку. Специалисты привели в порядок вход в дом со стороны главного фасада. По архивным фотографиям и документам воссоздали панно с растительным орнаментом. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".