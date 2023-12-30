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30 декабря, 02:10

Экономика

"Мой район. Навигатор": Москва стала экспортировать промышленные товары в 145 стран мира

"Мой район. Навигатор": Москва стала экспортировать промышленные товары в 145 стран мира

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Промышленные товары и продукты из Москвы поставляются уже в более 145 стран. В 2023 году доля столицы в несырьевом неэнергетическом экспорте России составила 17%.

Отмечается, что география поставок столичных товаров постоянно расширяется. Московские компании вышли на новые рынки, например, в Сенегал, Иран, Египет и Саудовскую Аравию. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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