30 декабря, 02:10Экономика
"Мой район. Навигатор": Москва стала экспортировать промышленные товары в 145 стран мира
Промышленные товары и продукты из Москвы поставляются уже в более 145 стран. В 2023 году доля столицы в несырьевом неэнергетическом экспорте России составила 17%.
Отмечается, что география поставок столичных товаров постоянно расширяется. Московские компании вышли на новые рынки, например, в Сенегал, Иран, Египет и Саудовскую Аравию. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор