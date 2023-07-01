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"Мой район. Навигатор": москвичам показали жизнь обитателей в зоопарке

"Мой район. Навигатор": москвичам показали жизнь обитателей в зоопарке

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Москвичам показали жизнь обитателей в Московском зоопарке. Белые медведи – прекрасные пловцы.

Айка совмещает сразу два занятия: совершает заплыв и ловит рыбу. Эта молодая медведица поселилась в зоосаде в апреле. Киперы отмечают, что она очень любознательная, с интересом участвует в тренингах. Каждый день в 15:00 у нее показательное кормление, когда Айку точно получится увидеть.

За стеной живет один из самых известных обитателей Московского зоопарка – белый медведь Диксон, которого спасли в Красноярском крае и привезли в Москву. Молодой самец плавает и играет с мячом.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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