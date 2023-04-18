"Мой район. Навигатор": работа столичного Центра реабилитации диких животных

Ежегодно на горячую линию правительства Москвы поступает около полутора тысяч звонков по поводу диких животных. Москвичи сообщают о лисах и совах, лосях и ужах, которых они встретили на улицах столицы. Всех их выхаживают специалисты столичного Центра реабилитации диких животных.

Он работает с 2013 года. На данный момент на попечении Центра находятся 780 зверей, рептилий и птиц. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".