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"Мой район. Навигатор": работа столичного Центра реабилитации диких животных

"Мой район. Навигатор": работа столичного Центра реабилитации диких животных

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Ежегодно на горячую линию правительства Москвы поступает около полутора тысяч звонков по поводу диких животных. Москвичи сообщают о лисах и совах, лосях и ужах, которых они встретили на улицах столицы. Всех их выхаживают специалисты столичного Центра реабилитации диких животных.

Он работает с 2013 года. На данный момент на попечении Центра находятся 780 зверей, рептилий и птиц. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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