Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 11:30

Культура

"Тайны кино": "Охота на лис"

"Тайны кино": "Охота на лис"

"Тайны нашей эстрады": "Есть билет на балет…". Пропуск на эстраду Игоря Корнелюка

Французский мультфильм "Волшебные приключения Да Винчи" вышел в российский прокат

Новости часа: в аэропортах Москвы из-за снегопада отменены или задержаны более 15 рейсов

Москвичам рассказали, куда сходить 3 декабря

"Раскрывая тайны звезд": гениальные эпизоды

"Киноулица": Дмитрий Харатьян

Павел Сафонов поставил спектакль "Бедность не порок" по пьесе Островского

"Сити":Фестиваль "Зимний" стартовал в "Художественном"

В Москве наградили победителей премии Russian Creative Awards

"Охота на лис" – одна из самых трудных картин Вадима Абдрашитова. В восьмидесятые она вызвала много вопросов не только у кинематографистов и критиков, но и у большинства советских зрителей. Извечные русские вопросы – кто прав, кто виноват и что делать – авторы "прописали" в картине жирным шрифтом. Над ответами нужно было думать. Не все оказались к этому готовы.

Какие же ответы зашифровал в своей картине Вадим Абдрашитов? Почему хотел занять в своей картине простых ребят с улицы и что заставило его отказаться от этой затеи? За что Вадим Юсупович был уволен с "Мосфильма"? Чем он заплатил за свое возвращение на киностудию? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика