"Тайны кино": "Охота на лис"

"Охота на лис" – одна из самых трудных картин Вадима Абдрашитова. В восьмидесятые она вызвала много вопросов не только у кинематографистов и критиков, но и у большинства советских зрителей. Извечные русские вопросы – кто прав, кто виноват и что делать – авторы "прописали" в картине жирным шрифтом. Над ответами нужно было думать. Не все оказались к этому готовы.

Какие же ответы зашифровал в своей картине Вадим Абдрашитов? Почему хотел занять в своей картине простых ребят с улицы и что заставило его отказаться от этой затеи? За что Вадим Юсупович был уволен с "Мосфильма"? Чем он заплатил за свое возвращение на киностудию? Об этом – в программе "Тайны кино".