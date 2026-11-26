2013-й стал ярким годом. Москва училась быть онлайн, становилась более доступной для пешеходов и велосипедистов и оказалась в центре международного скандала.

Какую тайну скрывал самый разыскиваемый человек на планете и причем тут Москва? Зачем иностранцы разрисовывали столичные дома? Из-за чего у жителей района Дорогомилово одновременно закружились головы? И как детей Брэда Питта напугали в Кремле?

Чем жила столица в 2013 году? Об этом – в программе "Время московское".