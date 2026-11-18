Южное Тушино – это район, где древняя история и современная городская жизнь складываются в одну увлекательную картину.

В новом выпуске заслуженный артист РФ Дмитрий Щербина пройдется по знаковым местам района. Зрители узнают о Сходненском ковше. Этот природный амфитеатр будто создан для историй: одни говорят, что это древний кратер, другие – что там когда-то упал метеорит. Также в выпуске расскажут, в какой картине в усадьбе Братцево снимался актер Щербина, и почему этот район дорог актрисе Софи Лорен.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".