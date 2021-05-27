"Жизнь в большом городе": коммунальное лето

Депутаты Госдумы предложили увеличить штраф до 200 тысяч за некачественное предоставление коммунальных услуг. При этом и сами жильцы часто не выполняют свои обязательства. Общий долг россиян за услуги ЖКХ – 625 миллиардов рублей.

При этом благоустройство дворов и районов, капитальный ремонт домов, отключение горячей воды для сезонной профилактики труб продолжается.

Где узнать, когда ремонт придет в ваш дом? Куда жаловаться, если что-то делают некачественно, слишком шумят или ничего не делают? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".