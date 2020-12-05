"Москва с акцентом": Корея

Джей встретил Настю на университетской вечеринке и был сражен наповал. Но девушка настороженно восприняла ухаживания парня из Кореи, даже оставила ему неправильный номер.

Джей не сдался и вот уже шесть лет они счастливы вместе. В Москве Джей до недавних пор проводил экскурсии для корейских туристов, но сейчас у него вынужденные каникулы и он гуляет по любимым местам с женой.

С какими стереотипами приезжают в Москву корейцы? Чем кардинально отличается московская квартира от квартиры в Сеуле? И к чему сложнее всего привыкнуть Джею в столице? Об этом и не только в новом выпуске "Москвы с акцентом".