"Техно": в столичных магазинах одежды начали тестировать виртуальных стилистов

Шопинг выходит на новый уровень. Теперь чтобы подобрать для себя подходящий образ, необязательно обращаться к стилисту. Достаточно просто подойти к специальному экрану со встроенным искусственным интеллектом и ввести нужный запрос.

Такие устройства уже этой осенью должны появиться в столичных магазинах. Система проанализирует ассортимент магазинов и предложит наиболее подходящий вариант. Изображение вещей можно наложить на свою фотографию и оценить, как смотрится образ.

При этом уже сейчас идет тестирование специального сканера, с помощью которого можно создать аватара, по которому можно шить одежду. Никаких примерок, только математический расчет. Подробнее – в программе "Техно".