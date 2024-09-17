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17 сентября, 12:45

Технологии

"Техно": в столичных магазинах одежды начали тестировать виртуальных стилистов

"Техно": в столичных магазинах одежды начали тестировать виртуальных стилистов

Виртуальные стилисты появятся в столичных магазинах осенью

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Шопинг выходит на новый уровень. Теперь чтобы подобрать для себя подходящий образ, необязательно обращаться к стилисту. Достаточно просто подойти к специальному экрану со встроенным искусственным интеллектом и ввести нужный запрос.

Такие устройства уже этой осенью должны появиться в столичных магазинах. Система проанализирует ассортимент магазинов и предложит наиболее подходящий вариант. Изображение вещей можно наложить на свою фотографию и оценить, как смотрится образ.

При этом уже сейчас идет тестирование специального сканера, с помощью которого можно создать аватара, по которому можно шить одежду. Никаких примерок, только математический расчет. Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоДарья Филиппова
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