"Техно": новый робот для работы с персоналом

Выпущен новый робот для работы с персоналом. Он способен носить ящики, доставлять товары на дом и ухаживать за больными.

Презентован первый в мире робот-массажист. Его механическая рука оказывает давление в шесть килограммов и может проработать мышцы человека.

Объявлено о запуске сервиса по использованию умного робота-уборщика туалетов, который способен открывать двери и ездить в лифте. Как разработчики программируют робота под определенные помещения?

Подробнее – в программе "Техно".