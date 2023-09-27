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27 сентября, 13:00

Технологии

"Техно": новый робот для работы с персоналом

"Техно": новый робот для работы с персоналом

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Выпущен новый робот для работы с персоналом. Он способен носить ящики, доставлять товары на дом и ухаживать за больными.

Презентован первый в мире робот-массажист. Его механическая рука оказывает давление в шесть килограммов и может проработать мышцы человека.

Объявлено о запуске сервиса по использованию умного робота-уборщика туалетов, который способен открывать двери и ездить в лифте. Как разработчики программируют робота под определенные помещения?

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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