"Личная территория": расплата за долги

На жилплощадь Дмитрия Варганова вторглись неизвестные. Мужчина около 20 лет назад получил двухуровневую квартиру на проспекте Вернадского и с тех пор жил там с женой и двумя детьми. Недавно он узнал, что его приятель, у которого Дмитрий был поручителем в банке, не смог справиться с долговыми обязательствами. И ответственность легла на плечи семейства Варгановых.

Доля в их квартире была несколько раз перепродана незаконно, как считает Дмитрий. И теперь новая собственница решила заселиться на второй уровень-этаж. Она снесла перекрытия и установила свои порядке на личной территории. Сможет ли Дмитрий вернуть квадратные метры? Об этом – в программе "Личная территория".