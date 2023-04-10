"Московский патруль": тяжелая конструкция рухнула на девушку в ресторане быстрого питания

Москвичка Анастасия Титова пытается добиться компенсации от сети ресторанов быстрого питания. Там на нее обрушилась тяжелая конструкция. У девушки выявили сотрясение мозга и серьезную травму позвоночника.

Владельцев заведения обязали выплатить крупный штраф. Однако в прошлом году сеть закрылась. Кто же теперь оплатит дорогостоящее лечение и моральный вред? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.