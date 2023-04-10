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10 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": тяжелая конструкция рухнула на девушку в ресторане быстрого питания

"Московский патруль": тяжелая конструкция рухнула на девушку в ресторане быстрого питания

"Московский патруль": в пункте выдачи транспортной компании разбили емкость с химикатами

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Москвичка Анастасия Титова пытается добиться компенсации от сети ресторанов быстрого питания. Там на нее обрушилась тяжелая конструкция. У девушки выявили сотрясение мозга и серьезную травму позвоночника.

Владельцев заведения обязали выплатить крупный штраф. Однако в прошлом году сеть закрылась. Кто же теперь оплатит дорогостоящее лечение и моральный вред? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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