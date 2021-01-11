"Московский патруль": дети упали в реку в Щелкове, катаясь на ватрушке

В подмосковном Щелкове двое детей, катаясь на тюбинге, на скорости вылетели в речку. Тонкий лед не выдержал детей.

Подобные истории, когда катание с горки заканчивается трагедией, случаются ежегодно. Подробнее – в программе "Московский патруль".

