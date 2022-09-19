"Доктор 24": пять продуктов из холодильника кардиолога

Пять продуктов из холодильника кардиолога – какие они? Стенокардия, аритмия, ишемическая болезнь сердца все чаще возникают у людей в 25–30 лет. А ведь из-за них развивается инфаркт.

Как себя защитить? Нужно добавить в рацион особенные продукты для сердца. Какие пять продуктов покупают себе и советуют своим пациентам кардиологи? Об этом – в программе "Доктор 24".