"Сити": Москва на картинах известных художников

Команда проекта "Сити" предлагает взглянуть на столицу через картины известных художников. Василий Поленов запечатлел хрупкую утреннюю чистоту в своей работе "Московский дворик". Полотно 1878 года можно увидеть в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Один из главных московских импрессионистов Константин Коровин, передал настроение весны в своей картине "Москворецкий мост". Работа из собрания Исторического музея отражает момент перехода Москвы из XIX века в XX.

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