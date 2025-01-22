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22 января, 13:45

Культура

"Сити": Москва на картинах известных художников

"Сити": Москва на картинах известных художников

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Команда проекта "Сити" предлагает взглянуть на столицу через картины известных художников. Василий Поленов запечатлел хрупкую утреннюю чистоту в своей работе "Московский дворик". Полотно 1878 года можно увидеть в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Один из главных московских импрессионистов Константин Коровин, передал настроение весны в своей картине "Москворецкий мост". Работа из собрания Исторического музея отражает момент перехода Москвы из XIX века в XX.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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