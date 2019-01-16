Беспородных животных бесплатно стерилизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый пункт бесплатной стерилизации беспородных животных откроется в столице 21 января. Он будет работать в доме № 86 на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба организации помощи бездомным животным "Экология человека".

Первый в Москве бесплатный пункт стерилизации беспородных собак и кошек в пресс-службе назвали "уникальным проектом", который реализуется при поддержке комитета общественных связей столицы. По данным организации, сейчас в Москве насчитывается 13 городских приютов для безнадзорных животных. Там живут около 16 тысяч собак и более 700 кошек.

"Стерилизация – единственный гуманный метод регулирования численности животных в условиях мегаполиса", – напомнили в пресс-службе. При этом в "Экологии человека" отметили, что в ветклиниках такие операции стоят дорого, поэтому многие хозяева беспородных животных не в состоянии их оплатить. С появлением пункта на Ленинском проспекте они смогут бесплатно стерилизовать своего домашнего питомца.

"В результате меньше животных окажется на улицах столицы и не погибнет от холода, жестокого обращения или других причин", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в 2018 году новый дом нашли почти 400 кошек и собак из столичных приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград". Их сотрудники отметили, что новых хозяев удается разыскать не только для щенков или котят, но и для взрослых животных, которые провели в приюте несколько лет.