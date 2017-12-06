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Госкомпаниям запретили хранить бюджетные деньги на депозитах, сообщает "Российская газета". Соответствующую поправку в правила предоставления бюджетных субсидий утвердило правительство. Она вступит в силу с 1 января.

Субсидии также нельзя будет перевести в валюту. Единственное исключение – если компания собирается купить оборудование за рубежом. Помимо этого, субсидии нельзя будет перечислять в уставные капиталы других компаний.

Новые нормы коснутся "Росатома", "Роскосмоса", "Ростеха" и таким некоммерческим организациям, как "Автодор".