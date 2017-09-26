Власти Ирана завели уголовное дело на Павла Дурова

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Власти Ирана завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова, передает иранское агентство ISNA. По словам прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади, дело было заведено в связи с популярностью Telegram среди членов группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация).

"Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми", – сказал генпрокурор.

Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Проект создан Павлом Дуровым, основателем социальной сети "ВКонтакте".

Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 года составляло более 100 млн человек, а количество ежедневно пересылаемых сообщений достигло 15 миллиардов. В августе 2017 года в своем Telegram-канале Павел Дуров сообщил, что количество ежедневных новых пользователей составляет более 600 тысяч.