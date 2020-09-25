Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса

09:28
Фото: AP Photo/Leo Correa
Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро, который должен был состояться в феврале 2021 года, перенесли из-за коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главу независимой лиги школ самбы Жоржи Кастанейру.
"Это не отмена, а перенос в поисках решения. В феврале проводить парад невозможно", – заявил Кастанейру.
Он добавил, что вопрос о дате проведения традиционного праздника будет подниматься после поставок вакцины от коронавирусной инфекции. По прогнозам Кастанейру, карнавал состоится не раньше апреля 2021 года.
Бразилия находится на третьем месте по числу выявленных случаев коронавируса. В стране зарегистрировано 4,7 миллиона случаев, скончались около 140 тысяч граждан.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже более 31,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции, свыше 973 тысяч скончались. В России выявлено 1 128 836 случаев COVID-19.
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