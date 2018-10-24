Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

24 октября 2018, 15:26
Фото: АР/Tatyana Zenkovich
Кандидатуру и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пост главы правительства отклонили парламентарии, начав процедуру роспуска законодательного органа, передает РИА новости.
Фракции РПА, "Дашнакцутюн" и блок Царукяна не принимали участие в голосовании.
"Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы", – сказал Пашинян.
У фракций парламента есть еще одна неделя для выдвижения кандидата в премьеры.
Глава парламентской фракции "Елк" Лена Назарян ранее заявляла, что выдвижение Пашиняна носит формальный характер и делается для процедуры роспуска парламента.
16 октября Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении. Как сообщалось, отставка связана с намерением Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не изберут нового премьера.
Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая. Его кандидатуру поддержали 59 депутатов парламента страны.
Ранее Армения инициировала процесс замены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности. 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил ранее, что последние события в Армении идут вразрез с заявлениями руководства страны об отказе от преследования политических предшественников.
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